Мамаева (Шихова) Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти11.03.1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Шихов Гаврил Лаврентивич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович
Бракосочетание
04.02.1816
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Мамаева Наталия Фёдоровна
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
11.03.1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)