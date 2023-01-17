Мамаева (Шихова) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Шихова) Анна Гавриловна

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

11.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Шихов Гаврил Лаврентивич

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
04.02.1816

Муж: Мамаев Фёдор Леонидович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Мамаева Наталия Фёдоровна

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Мамаев Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Мамаев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Мамаев Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Леонидович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
11.03.1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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