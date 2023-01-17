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Шихов Гаврил Лаврентивич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шихов Обший

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
27.10.1776 ст.

Жена: Шихова Мария Никитина

1776г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30 предположено что это её муж. невеста из Пасеговского прихода деревни Бритовской отец Никита Кутергин оба первым браком
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Мамаева Анна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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