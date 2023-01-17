Шихов Гаврил Лаврентивич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шихов Обший
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1776 ст.
Жена: Шихова Мария Никитина
1776г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30 предположено что это её муж. невеста из Пасеговского прихода деревни Бритовской отец Никита Кутергин оба первым браком
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Мамаева Анна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно