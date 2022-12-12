Шихов Обший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Обший

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Обший Шиховская

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Обший Репные

Мать ребёнка: не указана

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Стефан Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Гаврил Лаврентивич

Мать ребёнка: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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