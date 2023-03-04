Шихов Стефан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Стефан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шихов Обший

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.10.1776 ст.

Жена: Шихова (Бочкарёва) Наталия Максимова

1776г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30 невеста из Быстринского прихода Кляновской вотчины отец Максим Бочкарёв оба первым браком
Смерть
Неизвестно

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