Шихов Стефан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шихов Обший
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.10.1776 ст.
1776г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30 невеста из Быстринского прихода Кляновской вотчины отец Максим Бочкарёв оба первым браком
Смерть
Неизвестно