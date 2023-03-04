Шихова (Бочкарёва) Наталия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1776 ст.
1776г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30 невеста из Быстринского прихода Кляновской вотчины отец Максим Бочкарёв оба первым браком
Смерть
Неизвестно