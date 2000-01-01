Шихова (Кутергина) Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Кутергина) Мария Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1776 ст.

Муж: Шихов Гаврил Лаврентивич

1776г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30 предположено что это её муж. невеста из Пасеговского прихода деревни Бритовской отец Никита Кутергин оба первым браком
Смерть
Неизвестно
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