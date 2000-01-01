Шихова (Кутергина) Мария Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1776 ст.
1776г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30 предположено что это её муж. невеста из Пасеговского прихода деревни Бритовской отец Никита Кутергин оба первым браком
Смерть
Неизвестно