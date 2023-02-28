Мамаев Леонид Прохорович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти10.03.1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Мамаев Прохор Сидорович
Мать: Мамаева Фёкла Тимофеевна
Бракосочетание
22.02.1793 ст.
1793г. МК с. Камешницкое (жених отрок из займ.Якова Коновалова/невеста того же приходу поч. Новорасчистного крест. Анисима Хорошавина дочь девка/оба первым браком.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1023
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Мамаева Степанида Анисомовна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Мамаева Степанида Анисомовна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мамаев Терентий Леонидович
Мать ребёнка: Мамаева Степанида Анисомовна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Василиса Леонидовна
Мать ребёнка: Мамаева Степанида Анисомовна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Аксинья Леонидовна
Мать ребёнка: Мамаева Степанида Анисомовна
Место жительства
17.04.1834
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1846 ст.