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Мамаев Леонид Прохорович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

10.03.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Мамаев Прохор Сидорович

Мать: Мамаева Фёкла Тимофеевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
22.02.1793 ст.

Жена: Мамаева Степанида Анисомовна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1793г. МК с. Камешницкое (жених отрок из займ.Якова Коновалова/невеста того же приходу поч. Новорасчистного крест. Анисима Хорошавина дочь девка/оба первым браком.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1023
Рождение ребёнка
1796

Сын: Мамаев Лев Леонидович

Мать ребёнка: Мамаева Степанида Анисомовна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Мамаев Фёдор Леонидович

Мать ребёнка: Мамаева Степанида Анисомовна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Мамаев Терентий Леонидович

Мать ребёнка: Мамаева Степанида Анисомовна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Василиса Леонидовна

Мать ребёнка: Мамаева Степанида Анисомовна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Аксинья Леонидовна

Мать ребёнка: Мамаева Степанида Анисомовна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
17.04.1834
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
10.03.1846 ст.
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