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Мамаева Фёкла Тимофеевна

Место рождения

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Прохор Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Мамаев Леонид Прохорович

Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мамаева Евфимия Прохоровна

Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Мамаева) Ирина Прохоровна

Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.10.1783 ст.

Дочь: (Мамаева) Неонила Прохоровна

Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович

1783г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Рождение ребёнка
1785

Сын: Мамаев Гурий Прохорович

Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Мамаева) Гликерия Прохоровна

Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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