Мамаева Фёкла Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мамаева Евфимия Прохоровна
Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Мамаева) Ирина Прохоровна
Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович
Рождение ребёнка
20.10.1783 ст.
Дочь: (Мамаева) Неонила Прохоровна
Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович
1783г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Мамаева) Гликерия Прохоровна
Отец ребёнка: Мамаев Прохор Сидорович
Смерть
Неизвестно