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Мамаев Лев Леонидович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Мамаев Леонид Прохорович

Мать: Мамаева Степанида Анисомовна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мамаев Николай Львович

Мать ребёнка: Мамаева Мария Семакова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
1816
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Львовна

Мать ребёнка: Мамаева Мария Семакова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Мамаев Герасим Львович

Мать ребёнка: Мамаева Мария Семакова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Мамаев Фома Львович

Мать ребёнка: Мамаева Мария Семакова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Мария Семакова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
1820
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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