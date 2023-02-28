Мамаев Лев Леонидович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Мамаева Мария Семакова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
1816
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Львовна
Мать ребёнка: Мамаева Мария Семакова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Мамаева Мария Семакова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Мамаев Фома Львович
Мать ребёнка: Мамаева Мария Семакова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Мария Семакова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
1820
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)