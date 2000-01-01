Мамаев Николай Львович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Мамаев Лев Леонидович
Мать: Мамаева Мария Семакова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Антонова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Антонова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Антонова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Антонова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.07.1849
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Антонова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Евдокия Антонова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)