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Мамаев Николай Львович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Мамаев Лев Леонидович

Мать: Мамаева Мария Семакова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Мамаев Влас Николаевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Антонова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Антонова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Антонова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Антонова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.07.1849

Сын: Мамаев Илья Николаевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Антонова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Евдокия Антонова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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