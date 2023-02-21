Мамаева (?) Евдокия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Мамаев Николай Львович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Мамаев Николай Львович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Мамаев Николай Львович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Мамаев Николай Львович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.07.1849
Отец ребёнка: Мамаев Николай Львович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Бракосочетание
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)