Мамаева (?) Евдокия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Евдокия Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1855

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Мамаев Влас Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Львович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Мамаев Николай Львович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Мамаев Николай Львович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Мамаев Николай Львович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.07.1849

Сын: Мамаев Илья Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Львович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Николай Львович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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