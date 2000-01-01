Мамаев Влас Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Влас Николаевич

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Мамаев Николай Львович

Мать: Мамаева Евдокия Антонова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855
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