Мамаев Влас Николаевич
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Мамаев Николай Львович
Мать: Мамаева Евдокия Антонова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855