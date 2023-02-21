Мамаева (?) Мария Семакова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Мамаев Лев Леонидович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Львовна
Отец ребёнка: Мамаев Лев Леонидович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Мамаев Лев Леонидович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Мамаев Фома Львович
Отец ребёнка: Мамаев Лев Леонидович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Бракосочетание
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)