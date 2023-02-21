Мамаева (?) Мария Семакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаева (?) Мария Семакова

Мамаева (?) Мария Семакова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1855

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мамаев Николай Львович

Отец ребёнка: Мамаев Лев Леонидович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Львовна

Отец ребёнка: Мамаев Лев Леонидович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Мамаев Герасим Львович

Отец ребёнка: Мамаев Лев Леонидович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Мамаев Фома Львович

Отец ребёнка: Мамаев Лев Леонидович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Лев Леонидович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close