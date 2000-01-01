Мамаев Фома Львович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1831
Отец: Мамаев Лев Леонидович
Мать: Мамаева Мария Семакова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
25.08.1852
Мать ребёнка: Мамаева Елизавета Семёнова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Мамаев Иван Фомин
Мать ребёнка: Мамаева Елизавета Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855