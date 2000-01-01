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Мамаев Фома Львович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Мамаев Лев Леонидович

Мать: Мамаева Мария Семакова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
25.08.1852

Сын: Мамаев Александр Фомин

Мать ребёнка: Мамаева Елизавета Семёнова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Мамаев Иван Фомин

Мать ребёнка: Мамаева Елизавета Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Елизавета Семёнова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855
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