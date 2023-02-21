Мамаева (?) Елизавета Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Елизавета Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1852

Сын: Мамаев Александр Фомин

Отец ребёнка: Мамаев Фома Львович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Мамаев Иван Фомин

Отец ребёнка: Мамаев Фома Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Фома Львович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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