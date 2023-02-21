Мамаева (?) Елизавета Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1852
Отец ребёнка: Мамаев Фома Львович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
13.09.1855
Енисейская Губерня
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Мамаев Иван Фомин
Отец ребёнка: Мамаев Фома Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Фома Львович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1855
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)