Хорошавина (?) Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Хорошавин Емов Анисимович
Отец ребёнка: Хорошавин Анисим Андреевич
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мамаева Степанида Анисомовна
Отец ребёнка: Хорошавин Анисим Андреевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Анисомовна
Отец ребёнка: Хорошавин Анисим Андреевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Феодосия Анисомовна
Отец ребёнка: Хорошавин Анисим Андреевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Варвара Анисомовна
Отец ребёнка: Хорошавин Анисим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно