Хорошавина (?) Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Елена Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764

Сын: Хорошавин Емов Анисимович

Отец ребёнка: Хорошавин Анисим Андреевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мамаева Степанида Анисомовна

Отец ребёнка: Хорошавин Анисим Андреевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Анисомовна

Отец ребёнка: Хорошавин Анисим Андреевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Феодосия Анисомовна

Отец ребёнка: Хорошавин Анисим Андреевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Варвара Анисомовна

Отец ребёнка: Хорошавин Анисим Андреевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Анисим Андреевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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