Хорошавин Анисим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Анисим Андреевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Хорошавин Андрей .

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Хорошавин Емов Анисимович

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мамаева Степанида Анисомовна

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Анисомовна

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Феодосия Анисомовна

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Варвара Анисомовна

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Елена Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1795
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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