Хорошавин Анисим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1795
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Хорошавин Андрей .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Хорошавин Емов Анисимович
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Петрова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мамаева Степанида Анисомовна
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Петрова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Анисомовна
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Петрова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Феодосия Анисомовна
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Петрова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Варвара Анисомовна
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Елена Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795