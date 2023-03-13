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Никеровъ Степанъ

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1715

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Никифоръ Яковлевъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никерова Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1740

Сын: Никеровъ Степанъ

Мать ребёнка: Никерова Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1742

Сын: Никеровъ Семенъ

Мать ребёнка: Никерова Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1744

Сын: Никеровъ Петръ

Мать ребёнка: Никерова Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1746

Сын: Никеровъ Кириллъ

Мать ребёнка: Никерова Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Никерова) Окулина

Мать ребёнка: Никерова Дарья Андреева

Смерть
1761
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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