Никеровъ Степанъ
Место рожденияОрловка
Дата рождения1715
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Никифоръ Яковлевъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никерова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1740
Сын: Никеровъ Степанъ
Мать ребёнка: Никерова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Никеровъ Семенъ
Мать ребёнка: Никерова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Никеровъ Петръ
Мать ребёнка: Никерова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1746
Сын: Никеровъ Кириллъ
Мать ребёнка: Никерова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Никерова) Окулина
Мать ребёнка: Никерова Дарья Андреева
Смерть
1761
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан