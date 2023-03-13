Никеровъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никеровъ Петръ

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1744

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Никеровъ Степанъ

Мать: Никерова Дарья Андреева

Орловка
Рождение ребёнка
1766

Сын: Никеровъ Логинъ

Мать ребёнка: Никерова Мавра Александрова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Никерова Мавра Александрова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Никеровъ Зиновий

Мать ребёнка: Никерова Мавра Александрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никерова Авдотья Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никерова Мавра Александрова

Смерть
1812
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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