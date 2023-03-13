Никеровъ Петръ
Место рожденияОрловка
Дата рождения1744
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Никеровъ Степанъ
Мать: Никерова Дарья Андреева
Орловка
Рождение ребёнка
1766
Сын: Никеровъ Логинъ
Мать ребёнка: Никерова Мавра Александрова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Никерова Мавра Александрова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Никеровъ Зиновий
Мать ребёнка: Никерова Мавра Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1812