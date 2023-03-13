Никерова Мавра Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Симоновъ Александръ
Мать: Симонова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Никеровъ Логинъ
Отец ребёнка: Никеровъ Петръ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Никеровъ Петръ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Никеровъ Зиновий
Отец ребёнка: Никеровъ Петръ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никеровъ Петръ