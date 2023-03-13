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Никерова Мавра Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Симоновъ Александръ

Мать: Симонова Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Никеровъ Логинъ

Отец ребёнка: Никеровъ Петръ

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Никеровъ Петръ

Рождение ребёнка
1782

Сын: Никеровъ Зиновий

Отец ребёнка: Никеровъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никеровъ Петръ