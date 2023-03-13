Симоновъ Александръ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1720
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Симонъ Парфеновъ
Мать: Матрена Иванова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Никерова Мавра Александрова
Мать ребёнка: Симонова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Симоновъ Потапъ
Мать ребёнка: Симонова Анна Алексеева
Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонова Анна Алексеева
Смерть
1759
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область