Симоновъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоновъ Александръ

Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1720

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Симонъ Парфеновъ

Мать: Матрена Иванова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Никерова Мавра Александрова

Мать ребёнка: Симонова Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Симоновъ Потапъ

Мать ребёнка: Симонова Анна Алексеева

Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Анна Алексеева

Смерть
1759
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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