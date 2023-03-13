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Симоновъ Потапъ

Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Симоновъ Александръ

Мать: Симонова Анна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова (Конурова) Настасья Клементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мешкова (Симонова) Стефанида

Мать ребёнка: Симонова Анна Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Симоновъ Филиппъ

Мать ребёнка: Симонова Анна Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Симоновъ Егоръ

Мать ребёнка: Симонова Анна Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Симоновъ Андрей

Мать ребёнка: Симонова Анна Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Симоновъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Симонова (Конурова) Настасья Клементьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Симоновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Симонова (Конурова) Настасья Клементьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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