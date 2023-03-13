Симоновъ Потапъ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Симоновъ Александръ
Мать: Симонова Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мешкова (Симонова) Стефанида
Мать ребёнка: Симонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Симоновъ Филиппъ
Мать ребёнка: Симонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Симоновъ Егоръ
Мать ребёнка: Симонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Симоновъ Андрей
Мать ребёнка: Симонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Симоновъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Симонова (Конурова) Настасья Клементьева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Симоновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Симонова (Конурова) Настасья Клементьева