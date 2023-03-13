Симонова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мешкова Стефанида
Отец ребёнка: Симоновъ Потапъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Симоновъ Филиппъ
Отец ребёнка: Симоновъ Потапъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Симоновъ Егоръ
Отец ребёнка: Симоновъ Потапъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Симоновъ Андрей
Отец ребёнка: Симоновъ Потапъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симоновъ Потапъ
Смерть
1787