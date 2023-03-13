Симонова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонова Анна Иванова

Симонова Анна Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мешкова Стефанида

Отец ребёнка: Симоновъ Потапъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Симоновъ Филиппъ

Отец ребёнка: Симоновъ Потапъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Симоновъ Егоръ

Отец ребёнка: Симоновъ Потапъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Симоновъ Андрей

Отец ребёнка: Симоновъ Потапъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоновъ Потапъ

Смерть
1787
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close