Никерова Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никеровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Никеровъ Степанъ
Отец ребёнка: Никеровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Никеровъ Семенъ
Отец ребёнка: Никеровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Никеровъ Петръ
Отец ребёнка: Никеровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Никеровъ Кириллъ
Отец ребёнка: Никеровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Никерова) Окулина
Отец ребёнка: Никеровъ Степанъ