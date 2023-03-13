Никерова Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикерова Дарья Андреева

Никерова Дарья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никеровъ Степанъ

Рождение ребёнка
1740

Сын: Никеровъ Степанъ

Отец ребёнка: Никеровъ Степанъ

Рождение ребёнка
1742

Сын: Никеровъ Семенъ

Отец ребёнка: Никеровъ Степанъ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Никеровъ Петръ

Отец ребёнка: Никеровъ Степанъ

Рождение ребёнка
1746

Сын: Никеровъ Кириллъ

Отец ребёнка: Никеровъ Степанъ

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Никерова) Окулина

Отец ребёнка: Никеровъ Степанъ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.