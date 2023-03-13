Никеровъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никеровъ Степанъ

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Никеровъ Степанъ

Мать: Никерова Дарья Андреева

Орловка
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