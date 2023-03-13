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Никеровъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Никеровъ Степанъ

Мать: Никерова Дарья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никерова Прасковья Спиридонова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Никерова) Ефросинья

Мать ребёнка: Никерова Прасковья Спиридонова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Никеровъ Егоръ

Мать ребёнка: Никерова Прасковья Спиридонова

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