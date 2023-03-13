Никеровъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Никеровъ Степанъ
Мать: Никерова Дарья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Никерова) Ефросинья
Мать ребёнка: Никерова Прасковья Спиридонова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771
Сын: Никеровъ Егоръ
Мать ребёнка: Никерова Прасковья Спиридонова