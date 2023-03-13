Никерова Прасковья Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Никеровъ Семенъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771
Сын: Никеровъ Егоръ
Отец ребёнка: Никеровъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никеровъ Семенъ