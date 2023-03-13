Никеровъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никеровъ Егоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Никеровъ Семенъ

Мать: Никерова Прасковья Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никерова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никерова (Плетнева) Прасковья

Рождение ребёнка
1789

Сын: Никеровъ Гаврила

Мать ребёнка: Никерова (Плетнева) Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Никерова) Степанида

Мать ребёнка: Никерова (Плетнева) Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Никеровъ Семенъ

Мать ребёнка: Никерова (Плетнева) Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Никеровъ Иванъ

Мать ребёнка: Никерова Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Никеровъ Александръ

Мать ребёнка: Никерова Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Никерова) Прасковья

Мать ребёнка: Никерова Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Никерова) Настасья

Мать ребёнка: Никерова Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Никеровъ Фиапемтъ

Мать ребёнка: Никерова Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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