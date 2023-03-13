Никеровъ Егоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Никеровъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никерова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Никеровъ Гаврила
Мать ребёнка: Никерова (Плетнева) Прасковья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Никерова) Степанида
Мать ребёнка: Никерова (Плетнева) Прасковья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Никеровъ Семенъ
Мать ребёнка: Никерова (Плетнева) Прасковья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Никеровъ Иванъ
Мать ребёнка: Никерова Татьяна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Никеровъ Александръ
Мать ребёнка: Никерова Татьяна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Никерова) Прасковья
Мать ребёнка: Никерова Татьяна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Никерова) Настасья
Мать ребёнка: Никерова Татьяна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Никеровъ Фиапемтъ
Мать ребёнка: Никерова Татьяна