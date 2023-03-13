Никерова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никерова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никеровъ Егоръ

Рождение ребёнка
1799

Сын: Никеровъ Иванъ

Отец ребёнка: Никеровъ Егоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Никеровъ Александръ

Отец ребёнка: Никеровъ Егоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Никерова) Прасковья

Отец ребёнка: Никеровъ Егоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Никерова) Настасья

Отец ребёнка: Никеровъ Егоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Никеровъ Фиапемтъ

Отец ребёнка: Никеровъ Егоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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