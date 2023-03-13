Никерова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никеровъ Егоръ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Никеровъ Иванъ
Отец ребёнка: Никеровъ Егоръ
Рождение ребёнка
1803
Сын: Никеровъ Александръ
Отец ребёнка: Никеровъ Егоръ
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Никерова) Прасковья
Отец ребёнка: Никеровъ Егоръ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Никерова) Настасья
Отец ребёнка: Никеровъ Егоръ
Рождение ребёнка
1815
Сын: Никеровъ Фиапемтъ
Отец ребёнка: Никеровъ Егоръ