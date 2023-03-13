Никифоръ Яковлевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоръ Яковлевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Никеровъ Афонасий

Мать ребёнка: не указана

Орловка
Рождение ребёнка
1715

Сын: Никеровъ Степанъ

Мать ребёнка: не указана

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1751
Орловка
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