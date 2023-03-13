Никифоръ Яковлевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1751
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Никеровъ Афонасий
Мать ребёнка: не указана
Орловка
Рождение ребёнка
1715
Сын: Никеровъ Степанъ
Мать ребёнка: не указана
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1751
Орловка