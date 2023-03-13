Никеровъ Афонасий
Место рожденияОрловка
Дата рождения1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Никифоръ Яковлевъ
Мать: не указана
Орловка
Рождение ребёнка
1742
Сын: Никеровъ Михаилъ
Мать ребёнка: не указана
Орловка
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Никерова Оксинья
Мать ребёнка: Никерова Агафья Дмитрева
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никерова Агафья Дмитрева