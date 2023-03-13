Никеровъ Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикеровъ Афонасий

Никеровъ Афонасий

avatar

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1711

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Никифоръ Яковлевъ

Мать: не указана

Орловка
Рождение ребёнка
1742

Сын: Никеровъ Михаилъ

Мать ребёнка: не указана

Орловка
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Никерова Оксинья

Мать ребёнка: Никерова Агафья Дмитрева

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никерова Агафья Дмитрева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close