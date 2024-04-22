Фокин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Фокин Иван
Бракосочетание
26.04.1915
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна
Рождение ребёнка
03.10.1917
Дочь: Осипова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна
Рождение ребёнка
14.03.1920
Дочь: Погодина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна
Рождение ребёнка
26.02.1926
Дочь: Миронова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна
Рождение ребёнка
15.11.1929
Дочь: Фокина Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна
Рождение ребёнка
14.03.1931
Дочь: Фокина Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна
Смерть
1960