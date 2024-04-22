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Фокин Василий Иванович

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Место рождения

Злобино, Кашира, Московская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Фокин Иван

Мать: не указана

Злобино, Кашира, Московская область
Бракосочетание
26.04.1915

Жена: Фокина Устиния Алексеевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Фокин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1917

Дочь: Осипова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна

Рождение ребёнка
14.03.1920

Дочь: Погодина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Фокин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна

Злобино, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1926

Дочь: Миронова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна

Рождение ребёнка
15.11.1929

Дочь: Фокина Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна

Рождение ребёнка
14.03.1931

Дочь: Фокина Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Фокина Устиния Алексеевна

Смерть
1960
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