Миронова (Фокина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Фокина) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1926

Дата смерти

27.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926

Отец: Фокин Василий Иванович

Мать: Фокина Устиния Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1948

Сын: Миронов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Миронов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
24.05.1956

Сын: Миронов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Миронов Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Алексей Петрович

Смерть
27.03.2010
Ступино, Ступино, Московская область
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