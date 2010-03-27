Миронова (Фокина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1926
Дата смерти27.03.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926
Отец: Фокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1948
Сын: Миронов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Миронов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
24.05.1956
Отец ребёнка: Миронов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.2010
Ступино, Ступино, Московская область