Миронов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1948
Сын: Миронов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Миронова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.05.1956
Мать ребёнка: Миронова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Анна Васильевна
Смерть
2014
Ступино, Ступино, Московская область