Миронов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1948

Сын: Миронов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Миронова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.05.1956

Сын: Миронов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Миронова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Анна Васильевна

Смерть
2014
Ступино, Ступино, Московская область
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