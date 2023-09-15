Фокина (Сидоренкова) Устиния (Иустина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Сидоренкова) Устиния (Иустина) Алексеевна

Место рождения

Великая Топаль, Клинцовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Сидоренко Алексей

Мать: не указана

Великая Топаль, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
26.04.1915

Муж: Фокин Василий Иванович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Фокин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1917

Дочь: Осипова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1920

Дочь: Погодина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Фокин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович

Злобино, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1926

Дочь: Фокина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1929

Дочь: Фокина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1931

Дочь: Фокина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович

Смерть
1973
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