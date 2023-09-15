Фокина (Сидоренкова) Устиния (Иустина) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1973
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Сидоренко Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1915
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1917
Дочь: Осипова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1920
Дочь: Погодина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович
Злобино, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1926
Дочь: Фокина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1929
Дочь: Фокина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1931
Дочь: Фокина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Фокин Василий Иванович
Смерть
1973