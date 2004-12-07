Фокина Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1929
Дата смерти07.12.2004
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929
Отец: Фокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Глазкова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Звягин Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Звягин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.2004
Кашира-3 (Новокаширск)