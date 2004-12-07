Фокина Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1929

Дата смерти

07.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929

Отец: Фокин Василий Иванович

Мать: Фокина Устиния Алексеевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Глазкова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Звягин Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Звягин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягин Николай Петрович

Смерть
07.12.2004
Кашира-3 (Новокаширск)
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