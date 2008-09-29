Глазкова (Звягина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти29.09.2008
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Звягин Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Глазков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глазков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артем Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Николаевич
Смерть
29.09.2008
Мытищи, Мытищи, Московская область