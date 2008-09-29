Глазкова (Звягина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Звягина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

29.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Звягин Николай Петрович

Мать: Фокина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Глазков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артем Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
29.09.2008
Мытищи, Мытищи, Московская область
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