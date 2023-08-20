Кондрашова (Звягина) Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Звягин Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: Кондрашов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Кондрашов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Александр
Смерть
Неизвестно