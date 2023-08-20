Кондрашова (Звягина) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Звягина) Лариса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Звягин Николай Петрович

Мать: Фокина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: Кондрашов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Кондрашов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Александр

Смерть
Неизвестно
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