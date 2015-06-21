Фокина Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1931

Дата смерти

21.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931

Отец: Фокин Василий Иванович

Мать: Фокина Устиния Алексеевна

Рождение ребёнка
?.05.1956

Дочь: Бутенко Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Бутенко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Бутенко Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутенко Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погодин Петр Кузьмич

Смерть
21.06.2015
Ступино, Ступино, Московская область
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