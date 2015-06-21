Фокина Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1931
Дата смерти21.06.2015
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931
Отец: Фокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1956
Дочь: Бутенко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Бутенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутенко Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Бутенко Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Погодин Петр Кузьмич
Смерть
21.06.2015
Ступино, Ступино, Московская область