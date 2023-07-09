Фокин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Фокин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Злобино, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Алексей возможно Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красникова Предположительно Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестная сестра

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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