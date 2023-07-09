Фокин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Злобино, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фокин Алексей возможно Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красникова Предположительно Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестная сестра
Смерть
Неизвестно