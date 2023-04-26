(Чюгай Салдушев) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1789
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Пелагея Игнатьева
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Наталья Игнатьева
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Фекла Игнатьева
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Максим Игнатьевич
Мать ребёнка: Анна Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Павлова
Смерть
1789