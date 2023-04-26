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(Чюгай Салдушев) Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Перешел Из Болдасева В 1723 (Салдашька Измаилкин) Иванов

Мать: . Мария Наумова

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Пелагея Игнатьева

Мать ребёнка: Анна Павлова

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Наталья Игнатьева

Мать ребёнка: Анна Павлова

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Фекла Игнатьева

Мать ребёнка: Анна Павлова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Максим Игнатьевич

Мать ребёнка: Анна Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Павлова

Смерть
1789
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