Максим Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: (Чюгай Салдушев) Васильев
Мать: Анна Павлова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Илья Максимович
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина Максимовна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Лукерья Максимовна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья Максимовна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Васильевна
Смерть
1821