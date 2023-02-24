Максим Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: (Чюгай Салдушев) Васильев

Мать: Анна Павлова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Илья Максимович

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина Максимовна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Лукерья Максимовна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья Максимовна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Васильевна

Смерть
1821
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