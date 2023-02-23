(из Печаура) Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Печаура) Анна Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Пелагея Игнатьева

Отец ребёнка: (Чюгай Салдушев) Васильев

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Наталья Игнатьева

Отец ребёнка: (Чюгай Салдушев) Васильев

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Фекла Игнатьева

Отец ребёнка: (Чюгай Салдушев) Васильев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Максим Игнатьевич

Отец ребёнка: (Чюгай Салдушев) Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Чюгай Салдушев) Васильев

Смерть
Неизвестно
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