(из Печаура) Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Пелагея Игнатьева
Отец ребёнка: (Чюгай Салдушев) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Наталья Игнатьева
Отец ребёнка: (Чюгай Салдушев) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Фекла Игнатьева
Отец ребёнка: (Чюгай Салдушев) Васильев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Максим Игнатьевич
Отец ребёнка: (Чюгай Салдушев) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно