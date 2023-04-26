Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Илья Максимович

Отец ребёнка: Максим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина Максимовна

Отец ребёнка: Максим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Лукерья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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