Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Илья Максимович
Отец ребёнка: Максим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина Максимовна
Отец ребёнка: Максим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Лукерья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Игнатьевич
Смерть
Неизвестно