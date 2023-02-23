перешел из Болдасева в 1723 (Салдашька Измаилкин) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: (Гарай Салдушев) Васильев
Мать ребёнка: . Мария Наумова
Рождение ребёнка
1735
Сын: (Чюгай Салдушев) Васильев
Мать ребёнка: . Мария Наумова
Рождение ребёнка
1746
Сын: (Игнат Салдушев) Васильев
Мать ребёнка: . Мария Наумова
Смерть
После 1762