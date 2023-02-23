перешел из Болдасева в 1723 (Салдашька Измаилкин) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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перешел из Болдасева в 1723 (Салдашька Измаилкин) Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: (Гарай Салдушев) Васильев

Мать ребёнка: . Мария Наумова

Рождение ребёнка
1735

Сын: (Чюгай Салдушев) Васильев

Мать ребёнка: . Мария Наумова

Рождение ребёнка
1746

Сын: (Игнат Салдушев) Васильев

Мать ребёнка: . Мария Наумова

Смерть
После 1762
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