(Гарай Салдушев) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Прокофий Герасимов
Мать ребёнка: Прасковья Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Иван Герасимов
Мать ребёнка: Прасковья Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Антон Герасимов
Мать ребёнка: Прасковья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Герасимова
Смерть
До 1782