(Гарай Салдушев) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гарай Салдушев) Васильев

(Гарай Салдушев) Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Перешел Из Болдасева В 1723 (Салдашька Измаилкин) Иванов

Мать: . Мария Наумова

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Прокофий Герасимов

Мать ребёнка: Прасковья Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Иван Герасимов

Мать ребёнка: Прасковья Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Антон Герасимов

Мать ребёнка: Прасковья Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Герасимова

Смерть
До 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close