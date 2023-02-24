Иван Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: (Гарай Салдушев) Васильев
Мать: Прасковья Герасимова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Устиния Тихоновна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Еремей Иванович
Мать ребёнка: Устиния Тихоновна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Устиния Тихоновна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Устиния Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Тихоновна
Смерть
1847