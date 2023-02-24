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Иван Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: (Гарай Салдушев) Васильев

Мать: Прасковья Герасимова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Устиния Тихоновна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Еремей Иванович

Мать ребёнка: Устиния Тихоновна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Устиния Тихоновна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Устиния Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Тихоновна

Смерть
1847
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