(из Барановки) Прасковья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Прокофий Герасимов
Отец ребёнка: (Гарай Салдушев) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Иван Герасимов
Отец ребёнка: (Гарай Салдушев) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Антон Герасимов
Отец ребёнка: (Гарай Салдушев) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795