(из Барановки) Прасковья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Барановки) Прасковья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1766 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Прокофий Герасимов

Отец ребёнка: (Гарай Салдушев) Васильев

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Иван Герасимов

Отец ребёнка: (Гарай Салдушев) Васильев

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Антон Герасимов

Отец ребёнка: (Гарай Салдушев) Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Гарай Салдушев) Васильев

Смерть
После 1795
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