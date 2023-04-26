Устиния Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Еремей Иванович
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Арина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Герасимов
Смерть
1795