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Устиния Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Еремей Иванович

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Арина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Герасимов

Смерть
1795
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

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