Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Иван Герасимов
Мать: Устиния Тихоновна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Никифор Федорович
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1813
Сын: Илья Федорович
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сафрон Федорович
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марья Федоровна
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1828
Сын: Константин Федорович
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Арина Федоровна
Мать ребёнка: Арина
Смерть
1844