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Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Иван Герасимов

Мать: Устиния Тихоновна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Никифор Федорович

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1813

Сын: Илья Федорович

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1817

Сын: Сафрон Федорович

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марья Федоровна

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1828

Сын: Константин Федорович

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Арина Федоровна

Мать ребёнка: Арина

Смерть
1844
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